المالكي وبلاسخارت يبحثان ملف الانتخابات

وقال مكتب المالكي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استمع لشرح مفصل من قبل بلاسخارت حول موقفها وموقف بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) بخصوص ما تردد عن ممارسة البعثة ضغوطاً لتأجيل الانتخابات، مؤكدة حرصها على احترام سيادة العراق واستقلال قراره الوطني".وأكد المالكي، "حتمية الانتخابات واهميتها وضرورة ان تتمتع بالبيئة اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة بما يضمن نزاهتها وعدالتها لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين، وبما يرسّخ إرادتهم الحرة في انتخاب ممثليهم بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب ، مشددا على أهمية دور المنظمة الاممية وجهودها في دعم العملية الديمقراطية وصيانتها".

واشار الى ان "المرحلة الماضية شهد خلالها العراق عمليات اقتراع لَم تشوبها عمليات تلاعب او تزوير باستثناء ما حصل في عام ٢٠١٨ ، مجددا الدعوة للحكومة بتوفير الامن الانتخابي وحماية مراكز الاقتراع من المزورين والمتلاعبين".



بدورِها، جددت بلاسخارت "دعم المنظمة الدولية للعراق وتعزيز عمل مؤسساته، واستمرارها بتقديم المشورة والمساعدة بما يحقق للعراقيين تطلعاتهم وآمالهم في مختلف المجالات".