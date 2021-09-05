قائد الاتحادية من كركوك يوعز بتأمين احتياجات القوة الماسكة

وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "العامري وصل إلى محافظة كركوك للاطلاع عن كثب على ملابسات الحادث الإرهابي الأخير، والذي أوقع عدداً من شهداء الشرطة الاتحادية".

ووجه العامري، بحسب المصدر، "بتكثيف الجهد الاستخباري، وتأمين كافة احتياجات القوات الماسكة في منطقة الحادث بما يضمن تأمين سلامة المنتسبين، ودعم اداء مهامهم في القضاء على فلول داعش الارهابي ومطاردة العصابات الإرهابية المهزومة وتطهير المناطق من مخلفاتهم الحربية".



والليلة الماضية، أقدمت عناصر من تنظيم داعش على شن هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة لقوات الشرطة الاتحادية في قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، ما ادى إلى وقوع 12 قتيلا بينهم ضابط و3 مصابين.