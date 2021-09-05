الإعلام الأمني: احباط عمليتي تهريب للعتاد والادوية غربي نينوى

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعمليات منفصلة نفذت وفق معلومات استخبارية لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع وباسناد من قوات برية تمثلت بالفوج الثاني لواء المشاة ٧١ وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية ونصب الكمائن تم احباط عملية تهريب عتاد من قبل مهربين سوريين لاذوا بالفرار الى الاراضي السورية اثناء ملاحقتهم من قبل قوة الكمين قرب قرية بئر الحلو في ناحية ربيعة مخلفين ورائهم ٦حاويات عتاد ١٢،٧ ملم و٣ حاويات ٢٣ ملم".واضافت ان " المفارز والقوة ذاتها تمكنت من إحباط عملية ادخال عقاير ومواد طبية وتهريبها من سوريا الى أراضينا عبر قرية الشعلان بناحية ربيعة .وبعد ملاحقتهم من قبل قوة الكمين هربوا باتحاه الاراضي السورية تاركين خلفهم (٩٧٧٠ امبولة شفامول ، و١٠٧٢ اقراص مختلفة ،و٦٤ علبة شراب كارتافليين ،و١٢ قطرة متنوعة)".

واشارت الخلية الى ان "المفارز الاستخبارية في الفرقة ١٥ وباسناد قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب في سيطرة الشهيد ايمن بقرية العوينات التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى"، موضحة انه "تم احالة المواد المضبوطة الى الجهات المعنية للتعامل معها وتسليم الارهابي الى جهة الطلب" .

