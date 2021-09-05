فنانة خليجية تعلن طلاقها رسمياً من زوجها (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الفنانة الإماراتية، بلقيس فتحي، عن حصولها على الطلاق بشكل رسمي من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، وذلك بعد لجوئها إلى المحاكم الإماراتية، رافعة دعوى "خلع" من زوجها ووالد ابنها.

وأكدت بلقيس، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، أنها متعايشة حالياً مع وضعها كامرأة منفصلة، متابعة: "متعايشة مع حياتي الجديدة ومبسوطة وهو كمان أعتقد بردوا متعايش ومبسوط في حياته".

وشددت بلقيس على أن الانفصال رسمياً تم منذ فترة، متابعة: "تم التطليق وحصلت على حكم في القضية"، مبينة أنها ووالد ابنها يتواصلان من أجل تربية طفلهما الوحيد، ولفتت إلى أنها تكن له كل احترام وتقدير.

ورداً على انتقادها باعتبارها أول فنانة تصرح بأنها لجأت لدعوى خلع ضد زوجها، قائلةً إنها وزوجها السابق لم يتفقا على صيغة معينة للانفصال، ما اضطرها لحسم الجدل من جانبها واللجوء للقضاء.

وأوضحت أنها اضطرت للكشف عن دعوى الخلع لأن زوجها كان يرافقها في جميع مناسباتها الفنية وعندما لم يظهر معها لمدة 5 أشهر بدأت التساؤلات، وتحديداً من وسائل الإعلام وعندما سئلت من أحد الصحافيين عن سبب اختفائه أعلنت الأمر.

وأكدت بلقيس، أن هذا حق مشروع، وأنه لا داعي لانتقادها، متسائلة: "هي الناس شايفة إن الست تخلع الرجل في محكمة إنه قوة وقسوة ليه؟ حقها وهو لو عاوز يطلقها حقه برضه".