الكعبي يطالب بالإسراع في منح قطع اراض للملاكات الطبية والصحية (وثيقة)

ودعا الكعبي في كتاب رسمي للأمين العام لمجلس الوزراء الى تشجيع ودعم الملاكات العاملة في القطاع الصحي على بذل المزيد من العطاء، والايعاز بشكل عاجل الى استكمال اجراءات منح قطع الاراض السكنية للجيش الأبيض استثناءا من الشروط والضوابط كافة، ومعاقبة الجهات المعرقلة والمتسببة في تأخير عملية المنح.

واكد الكعبي على ضرورة إيلاء الموضوع اهمية قصوى كونه يمثل حقاً مكتسباً للجيش الابيض من العاملين في المؤسسات الصحية والذين هم على تماس مباشر مع المصابين بفايروس كورونا.