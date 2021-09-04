انت الان تتابع خبر تخص التلاميذ.. حديث دولي عن قرب طرح لقاحات مضادة لكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة البريطانية لم تكشف عنها، قولها إن الوزراء واثقون من أن كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا وخبراء آخرين، سيوافقون على الخطة، في منتصف الأسبوع المقبل، بينما سيبدأ طرح اللقاحات للتلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاما، بعد ذلك بوقت قصير.وأضافت الصحيفة أن وزير الصحة، ساجد جاويد، طلب من ويتي دراسة ما إذا كان هناك منافع أكبر للمجتمع من وراء تلقيح الصغار.

وذكرت صحيفة "تايمز" دون أن تكشف مصدر المعلومات أنه تردد أن ويتي يستعين بكبار الأطباء لتقديم أدلة للضرر الناجم عن الفيروس للحضور للمدرسة والصحة العقلية.

وبينما ذكرت اللجنة المشتركة للتحصين والمناعة أمس الجمعة أن منافع تلقيح التلاميذ الأصحاء، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاما "أكبر بشكل هامشي" عن الأضرار المعروفة المحتملة"، نصحت الحكومة بمطالبة 4 من كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة، بدراسة القرار، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات على المدارس وتعليم التلاميذ.