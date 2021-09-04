العراق: نحر شقيقين وإصابة ثالث واتهامات لمليشيا العصائب

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"الخليج 365" من لندن: اثارت جريمة نحر شقيقين واصابة ثالث ووالدهم الجمعة جنوب بغداد غضب الشارع العراقي فيما اكدت الشرطة اعتقال الجناة وسط اتهامات لمليشيا العصائب بالوقوف وراء الجريمة.

بحسب شهود عيان فان الجريمة قد ارتكبت اثر شجار بالايدي وقع بين أشقاء ثلاثة واحد البقالين في منطقة الحصوة بقضاء الاسكندرية شمال مدينة الحلة عاصمة محافظ بابل (100 كم جنوب بغداد) لكنه تطور باستخدام استخدام الأسلحة البيضاء .

وقال الشهود ان الجاني وكان معه ثلاثة أشخاص قد اشهر سكينا بوجه الضحايا وهم ثلاثة أشقاء بحسب ما نقلت عنهم وسائل اعلام محلية وقام بطعن اثنين منهم وقتلهما على الفور بمساعدة آلاخرين فيما أصاب الشقيق الثالث ووالدهما بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الشرطة تؤكد اعتقال الجناة

من جهتها، اكدت شرطة المحافظة القاء القبض على الجناة بعد ساعة من هروبهم الى جهة مجهولة.

وقالت الشرطة في بيان تابعته "ايلاف" ان قائد شرطة المحافظة اللواء علي هلال الشمري قد أمر على الفور باستنفار جميع الأجهزة الأمنية هناك للقبض على الجناة وبأسرع وقت ممكن.. وفعلا تمكنت قوة من قسم شرطة الإسكندرية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بعملية القتل مع اثنين آخرين اشتركا في المشاجرة ليتم نقلهم إلى مركز التحقيق المختص لإكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى القضاء .

شرطة محافظة بابل العراقية تعلن على حسابها بفيسبوك الجمعة 3 سبتمبر اعتقال ناحر الشقيقين

مخاوف من صدام عشائري

اثر ارتكاب الجريمة فقد اثيرت مخاوف من صدام دموي بين عشيرتي الضحايا ومرتكبي الجريمة.

فقد طالبت عشيرة الضحايا بالقصاص العاجل من الجناة مهددة بالتصعيد في حال عدم تحقق مطلبهم ما دفع الى مبادرة نافذين في عشائر أخرى في المنطقة الى البدء بوساطة عشائرية خوفا من صدام العشيرتين المعنيتين قد يتطور الى استخدام الاسلحة النارية وهي ظاهرة شائعة في العراق حاليا.

اتهامات لمليشيا العصائب

اثارت الجريمة التي اغضبت العراقيين اهتماما كبيرا بين ناشطي شبكات التواصل الاجتماعي الذين وجهوا اتهامات الى مليشيا عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي الموالية لايران بالترتيب لارتكاب الجريمة.

وقال الناشط على تويتر رعد هاشم "تكرار جرائم الميليشيات وخاصة عصائب الخزعلي جنوب بغداد وتحديدا في محافظة بابل تقترب من حملة تطهير عرقي وطائفي".

وكتب عبد الله الخزاعي "يجب التنبّه لها وعدم السماح بتفاقم هذه الجرائم المأساوية، سيما إن طبيعة أعمال القتل وحشية وسادية".. بينما قال حسين عبد اللطيف "بعد البحث والاستدلال تبين ان المقتولين من ابناء عشيرة الجنابيين والقتله هم اشخاص تابعين لعصائب اهل الحق. هذه الجريمة مخطط لها".

اما محمود علي شاكر فقد اشار "اليوم حدثت مشاجرة في سوق الحصوة في القرية العصرية التابعة لناحية الاسكندرية - بابل ذهب اثرها شابين تم نحرهم واخاهم الثالث ووالدهم في حالة حرجة جداً".

وكتب مجاهد الطائي "والد الشابين - في محافظة بابل - اللذين قتلا من قبل عناصر ينتمون إلى ميليشيا عصائب أهل الحق؛ يناشد الحكومة لأخذ حقه. في #العراق؛ العدالة تتوقف عند حدود الميليشيات وحلفاء طهران".

وقالت سارة "سيُفتح تحقيق بالموضوع، النحر بالسكين مو إرهاب" ..

وكتب محمد أحمد "اللهم عليك بالظالمين فإنهم لايعجزونك".. اما زيد عبد الوهاب فقد كتب "أنهم تلقوا أسلحة وامروا بالقتل".

من جهته، كشف رعد هاشم قائلا " في منطقة الحصوة شمال بابل جريمة ميليشياوية يندَى لها جبين الإنسانية ، تهدف الى ترحيل ونزوح العشائر العربية السنية إستكمالآ للتغيير الديموغرافي الأهوج الذي تعمل عليه إيران وأعوانها".