السعودية تبحث مع العراق إعمار مستشفاه المحترق

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ايلاف من لندن: أعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة عن بدء مباحثات وجولة إطلاع في بغداد لوفد يمثل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية للبدء بتنفيذ المبادرة السعودية لإعادة إعمار مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا في بغداد والذي تعرض لحريق في 24 نيسان/أبريل 2021.

فقد بحث وزير الصحة العراقي هاني موسى بدر العقابي مع وفد سعودي عالي المستوى يضم اعضاء من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وكذلك اعضاء من السفارة السعودية في اليات بدء المركز باعادة اعمار مستشفى ابن الخطيب لمعالجة مصابي مرض كورونا في العاصمة العراقية الذي دُمر نتيجة حريق اندلع فيه في 24 نيسان ابريل الماضي وادى الى وفاة حوالي 82 شخصا واصابة حوالي 300 آخرين.

كما تم خلال الاجتماع الذي سبقته زيارة ميدانية للوفد الى المستشفى بحث تنفيذ مبادرة المملكة العربية السعودية بأعمار وتأهيل المستشفى بحث التعاون الصحي بين البلدين وعدد من القضايا الصحية الاخرى المشتركة.

مركز الملك سلمان للاعمال الانسانية ينفذ المبادرة

وجاءت المبادرة السعودية باعادة اعمار المستشفى المخصص لمرضى كورونا والتي لقيت ترحيبا واسعا اثر اندلاع حريق في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي نتيجة استخدام مسخنات الطعام لبعض مرافقي المرضى بالقرب من عبوات أوكسجين ما ادى الى انفجارها واشعال النيران في المستشفى.

وكانت السفارة السعودية في بغداد قد اعلنت اثر الحادث عن قرار للمملكة باستقبال الحالات الحرجة من المصابين في الحريق لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفياتها على نفقة العاهل السعودي الملك سلمان.

وقالت السفارة في بيان صحافي "انطلاقا من روابط الاخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وايمانا من المملكة برسالتها السامية المتمثلة بالوقوف الى جانب الشعب العراقي في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب .. تعلن سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق الشقيقة عن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزبتبرع المملكة لاعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد هدية من مقام خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي الشقيق".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد قبل مطلع أيار مايو الماضي استقالة وزير الصحة السابق حسن التميمي وفرض عقوبات انضباطية على مسؤولين كبار في الوزارة على خلفية حريق المستشفى وسقوط العشرات من الضحايا نتيجته.