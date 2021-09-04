العراق والسعودية يوقعان اتفاقًا للنقل البحري والبري

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"الخليج 365" من لندن: وقع العراق والسعودية الخميس اتفاقا للنقل البحري يقضي بتسهيل إجراءات الوصول إلى موانئهما وربطها الكترونيا والبدء بتفعيل اتفاقية النقل الجوي بينهما اثر دخولها حيز التنفيذ.

وأعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي عن توقيع اتفاقية للنقل البحري مع نظيره وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر وذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بمجلس التنسيق العراقي - السعودي في الرياض اليوم.

واوضح الوزير العراقي ان الاتفاقية تهدف لزيادة حركة مرور السفن التجارية بين البلدين كما تدعم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ ومناقشة تسير رحلات جوية بينهما إضافة إلى رحلات الحج والعمرة والانطلاق نحو علاقات عراقية سعودية متطورة في قطاع الطيران كما نقل عنه اعلام وزارته .. وأيضا بحث تسيير رحلات مجدولة بين البلدين لتسهيل وصول المستثمرين السعوديين او العراقيين .

وتم خلال اجتماع الوزيرين توقيع توصيات محضر اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ في اجتماعها الرابع في الرياض والخروج بتوصيات ملزمة لكلا الطرفين لتسهيل عملية التبادل التجاري المشترك.

كما تم عقد مؤتمر صحافي بين وزيري النقل العراقي والسعودي تناولا فيه مختلف القضايا التي تدعم النقل وتفتح افاق واسعة لتطوير النقل والارتقاء به نحو الافضل بين بلديهما.

زيادة حجم التبادل التجاري

وتم الاتفاق ايضا على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث أن عملية المناولة لا تزيد عن أربع ساعات للحاوية الواحدة على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.

وتم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.

وعلى صعيد النقل البحري والموانئ اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من عام 2021، لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري وبحثأهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء ام قصربالعراق.

كذلك تمت مناقشة تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق ربط إلكتروني بين موانئ المملكة والعراق لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.

وفي ما يتعلق بالنقل الجوي اتفق الجانبان على تفعيل اتفاية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.