توقيف عراقيين يشتبه في انتمائهما لتنظيم الدولة الاسلامية في البرتغال

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لشبونة: أعلنت الشرطة الخميس ان عراقيين يشتبه في انتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية اعتُقِلا في منطقة لشبونة علمًا أنهما مقيمان في البرتغال منذ عام 2017 كلاجئين.

وقالت الشرطة القضائية في بيان إن الرجلين متهمان "بالانتماء إلى منظمة إرهابية دولية ودعمها" ويخضعان أيضا للتحقيق من قبل السلطات العراقية، لكنهما لم يرتكبا جرائم أخرى على الأراضي البرتغالية.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس ان الرجلين وهما في الـ34 والـ32 من العمر، "انضما الى ميليشيا لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق" وتم استقبالهما في البرتغال "في اطار برنامج استقبال لاجئين" بعد اقامتهما في اليونان.

هُزم تنظيم الدولة الاسلامية الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية بين عامي 2014 و2017، رسمياً على أيدي القوات الحكومية المدعومة من تحالف دولي مناهض للجهاديين بقيادة الولايات المتحدة.

لكن خلايا التنظيم ما زالت موجودة في البلاد خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية وتتبنى هجمات بين الحين والآخر.