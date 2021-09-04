الحكيم يُعلِن عن تحالف عراقي جديد لخوض الانتخابات

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"الخليج 365" من لندن: أعلن رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم عن تحالف سياسي جديد لخوض الانتخابات المبكرة المقبلة يضم قوى عدة يتقدمها ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي .

وقال الحكيم القيادي الشيعي خلال تجمع جماهيري في مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) مساء أمس الثلاثاء اعلن فيه عن تشكيل "تحالف تحالف قوى الدولة الوطنية ان المرحلة الانتقالية التي مر بها العراق بعد عام 2003 وكذا الاولويات الوطنية قد تغيرت.

واشار الى ان التحالف يمثل قوى الإعتدال والوسطية القوى المتمسكة بالمواطنة والقانون والدولة كما يمثل قوة ترفض التشدد والتطرف والتعنصر والإنغلاق وعدم الايمان بعسكرة المجتمع والدولة أو وجود أجنحة موازية او منافسة للدولة .

أهم الاولويات

واعتبر الحكيم أن المراحل الإنتقالية التي مرت بها العملية السياسية منذ عام 2003 قد انتهت وقواعد التغيير لم تستثنِ أحدا منوها الى ان جيل الشباب اليوم مختلف تماما عن الأمس في تطلعاته وفي وعيه وفي فهمه لمجريات العمل السياسي.

وشدد على الحاجة الى عقد إجتماعي وسياسي يمكن العراقيين من بناء الدولة وإختيار الحكومة القادرة المقتدرة لا سيما أن الجميع اليوم يتطلع الى تأسيس دولة قوية مستقلة ومستقرة ومزدهرة غير خاضعة للإرادات الإقليمية والدولية ولا تفكر خارج أحلام شبابها وتطلعاتهم المشروعة.

أهداف التحالف



وعن اهداف التحالف اشار الحكيم في كلمته التي وزعتها وكالة "الفرات نيوز " الناطقة بلسانه الى انه يعمل على الحفاظ على تماسك الأمة العراقية ودعم وتقوية مسار الدولة وتطبيق القانون على الجميع وحصر السلاح بيد الدولة وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية والحشد وترسيخ منهج الإعتدال والإستقرار السياسي وإبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والدولية وتعزيز السيادة العراقية بخروج القوات الأجنبية وفي مقدمتها الأميركية ضمن السقف الزمني المحدد وتقوية جهود الإصلاح للنظام السياسي برمته وإعادة الإعمار وتمكين الكفاءات الوطنية في مفاصل الدولة.

شروط رئيس الوزراء

وحول شروط دعم التحالف لرئيس الوزراء المقبل قال الحكيم انه لابد من فريق حكومي وسياسي قوي ومنسجم، قادر على تحقيق هذه الأهداف وهذا لن يكون من دون توفر شروط مهمة وأساسية في إختيارودعم رئيس الحكومة المقبل "بان يمتلك الشجاعة في إتخاذ القرار ومتابعة التنفيذ ويتميز بالوطنية الجامعة لكل الإنتماءات ويمتلك الخبرة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق الإنجازات وان تكون لديه خطة ناجحة وواقعية بسقوف زمنية واضحة ومحددة وان أن يكون قادراً على معالجة الأزمات بروح وطنية مسؤولة".

تحليص البلاد من التبعية

ومن جهته قال رئيس المجلس القيادي لتحالف قوى الدولة الوطنية الجديد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ان هدف التحالف يتمحور حول الدولة وسيادة البلادوالخلاص من التبعية.

واشار الى ان التحالف هو انتخابي سياسي وسطي يؤمن بالدولة ويعمل لها ويحتكم اليه ولا يجد بديلا عنها ويؤمن بانها اساس كل شيء ولا يمكن تصور اي استقرار او مساواة او عدالة او أمن او رفاه دون دولة .

وحذّر العبادي من ان الفشل بانتاج الدولة العادلة يعني نجاح مشاريع اللادولة .. واعتبر ان نظام التوافق العرقي السياسي والمحاصصة والفساد وتشضي وحدة القرار وامتهان ارادة البعض للاجنبي كلها مقومات اللادولة ويجب مواجهتها".

واضاف "ان تحالفنا لديه الرؤية والادارة والبرامج لانقاذ الوطن وتجربتنا غنية وشعارنا نريد دولة حيث الرفاة القانون والعدالة والسيادة والفساد كله خارج الدولة حيث الفساد والفوضى".

الشباب.. وما يريده

ونوه بالقول "ان شبابنا المتظاهر في تشرين يريد دولة، ونعاهدهم على استكمال بناء دولة المواطنة وتعزيز وحدة وسيادة البلاد، وسنعتمد خطط اصلاحية شاملة وسنضبط ادارة الدولة كما سندعم النهج اللامركزي للبنى الادارية وسنحافظ على وحدة البلاد".

ووعد بالمضي بتطوير جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات العسكرية واستكمال محاربة الجريمة والارهاب ومواجهة اي سلاح او ارادة خارج اطار الدولة بحزم مع الاستمرار بسياسية الانفتاح والتكامل مع العالم لخدمة مصالح البلاد.

وشدد العبادي على ان التحالف سيعمل على استكمال النهوض بالواقع الاقتصادي والمادي والتجاري والصناعي والزراعي والتعليمي والتنموي والعمل بالبيئة الاستثمارية وتفعيل قوانيها.. منوها الى ان الاصلاح والتغيير ضرورة لا مناص منها .

يشار الى ان عدد الناخبين العراقيين الذي يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة يبلغ 23 مليون و986 الفا و741 مواطنا.