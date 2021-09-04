انت الان تتابع خبر الانتخابات والموازنة في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = المفوضية توزع اكثر من سبعة عشر مليون بطاقة بايومترية،، وتكشف عن عصابات تعمل على تشويه الانتخابات.
= مساع في الاقليم لاعادة تشكيل التحالف الكردستاني،، والحزب الديمقراطي يحرص على أخذ الاستحقاق الكردي من بغداد.
= موازنة العام المقبل تصطدم بجدار الانتخابات المبكرة .. وترجيحات بترحيلها إلى الدورة التشريعية الجديدة.
= الرياض وبغداد تبحثان تطوير التعاون الأمني،، والاردن يؤكد حرصه على بناء أفضل العلاقات مع العراق.
= موازنة العام المقبل تصطدم بجدار الانتخابات المبكرة .. وترجيحات بترحيلها إلى الدورة التشريعية الجديدة.
= الرياض وبغداد تبحثان تطوير التعاون الأمني،، والاردن يؤكد حرصه على بناء أفضل العلاقات مع العراق.