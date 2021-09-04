الانتخابات والموازنة في نشرة السومرية المسائية

= مساع في الاقليم لاعادة تشكيل التحالف الكردستاني،، والحزب الديمقراطي يحرص على أخذ الاستحقاق الكردي من بغداد.

= موازنة العام المقبل تصطدم بجدار الانتخابات المبكرة .. وترجيحات بترحيلها إلى الدورة التشريعية الجديدة.



= الرياض وبغداد تبحثان تطوير التعاون الأمني،، والاردن يؤكد حرصه على بناء أفضل العلاقات مع العراق.