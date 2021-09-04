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الانتخابات والموازنة في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = المفوضية توزع اكثر من سبعة عشر مليون بطاقة بايومترية،، وتكشف عن عصابات تعمل على تشويه الانتخابات.
= مساع في الاقليم لاعادة تشكيل التحالف الكردستاني،، والحزب الديمقراطي يحرص على أخذ الاستحقاق الكردي من بغداد.

= موازنة العام المقبل تصطدم بجدار الانتخابات المبكرة .. وترجيحات بترحيلها إلى الدورة التشريعية الجديدة.


= الرياض وبغداد تبحثان تطوير التعاون الأمني،، والاردن يؤكد حرصه على بناء أفضل العلاقات مع العراق.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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