الأردن تشيد بانتهاج العراق سياسة الحوار والتهدئة

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم السبت، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية عبد المنعم العودات، حيث أكد الكاظمي على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، التي وصلت مؤخراً إلى مستوى عالٍ من التعاون، مشيداً بدور الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تنمية هذه العلاقات، وقد تجلّى ذلك في حضوره الفاعل في القمم الثلاثية، وأيضاً في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".وأضاف، أن "توطيد العلاقات بين بغداد وعمّان، ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة، فضلاً عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية، فيما حثّ البرلمانيين في كلا البلدين على العمل؛ من أجل تسهيل عملية التكامل الثنائي والإقليمي، التي شرعت بها الحكومتان العراقية والأردنية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "العراق مر بظروف صعبة، وهو الآن في مرحلة التعافي، والمضي باتجاه الوضع الطبيعي الذي يستحقه".

من جانبه، نقل العودات، تحيات الملك عبد الله الثاني بن الحسين لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً حرص المملكة على بناء أفضل العلاقات مع العراق، فضلاً عن مباركته نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي احتضنه العراق مؤخراً.

وأشاد بالخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية باتجاه انتهاج سياسة الحوار والتهدئة؛ لضمان استقرار المنطقة، وكذلك تثمين الأردن لدور العراق في مجال محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة بأسرها، مؤكداً أن التوازن والتعافي الذي يشهده العراق، أمران يستحقان الدعم والإسناد.

