ضبط مواد خطرة في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط (3) حاويات خطرة ومخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هيأة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ومن خلال الاعتماد على جهودها في المتابعة الجيدة والتدقيق من ضبط ثلاثة حاويات مخالفة داخل الحرم الكمركي"، مبينة أنه "بعد الكشف تبين وجود (مادة كيميائية خطرة, مادة الكرانيت) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".



وأشارت إلى "تشكيل لجنة من الدوائر المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

