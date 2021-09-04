انت الان تتابع خبر مقتل واصابة 58 شخصا باطلاق نار عشوائي في كابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لقي ما لا يقل عن 17 شخصا، اليوم السبت، حتفهم بسبب إطلاق أعيرة نارية بغرض الاحتفال في العاصمة الأفغانية كابل، بعدما قالت مصادر في حركة طالبان إن مقاتلين الحركة بسطوا سيطرتهم على إقليم بانجشير.