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بالصور.. قصر كريستيانو الجديد في مانشستر

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-04 | 12:52

بالصور.. قصر كريستيانو الجديد في مانشستر

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وصل النجم البرتغالي إلى المملكة المتحدة، أمس الجمعة، بعد إتمام صفقة انتقاله رسميا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فقد وصل رنالدو إلى مطار مانشستر عبر طائرة خاصة، ومن المقرر أن يخضع للحجر الصحي لمدة خمسة أيام، تطبيقا لبروتوكول فيروس ، قبل أن يتجه إلى قصره الانجليزي، تمهيدا لبدء مشواره مع مانشستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، إن يونايتد، استأجر لرونالدو، قصرا كبيرا مكونا من 7 غرف في مدينة مانشستر، يبلغ ثمنه عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، دون الكشف عن الثمن الحقيقي له.

ويضم القصر، الذي سيستقر فيه رونالدو خلال فترة لعبه ليونايتد، مجمع لياقة بدنية عالي التقنية، مع مسبح وجاكوزي، مما سيسمح للنجم البرتغالي بالعمل على لياقته البدنية تحضير لمباريات يونايتد القادمة، والتي ستكون أولاها السبت المقبل ضد نيوكاسل يونايتد، لحساب المرحلة الرابعة من .

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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