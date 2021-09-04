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حريق في الكرادة يودي بحياة 3 اشخاص.. ومصادر تشير الى صلتهم بزعيم سياسي

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في احدى الشقق القريبة من فندق بابل في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان حريقا اندلع في احدى الشقق القريبة من فندق بابل في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد"، مبينا ان "الحريق اسفر عن وفاة 3 اشخاص، فيما تم انقاذ الاب والام وشقيقتين عن طريق الانعاش الرئوي من الشقة".

 

واضاف المصدر ان "المتوفين هم اولاد اخ "رئيس تحالف الفتح هادي العامري".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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