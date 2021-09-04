انت الان تتابع خبر حريق في الكرادة يودي بحياة 3 اشخاص.. ومصادر تشير الى صلتهم بزعيم سياسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في احدى الشقق القريبة من فندق بابل في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان حريقا اندلع في احدى الشقق القريبة من فندق بابل في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد"، مبينا ان "الحريق اسفر عن وفاة 3 اشخاص، فيما تم انقاذ الاب والام وشقيقتين عن طريق الانعاش الرئوي من الشقة".
واضاف المصدر ان "المتوفين هم اولاد اخ "رئيس تحالف الفتح هادي العامري".