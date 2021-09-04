انت الان تتابع خبر حريق في الكرادة يودي بحياة 3 اشخاص.. ومصادر تشير الى صلتهم بزعيم سياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في احدى الشقق القريبة من فندق بابل في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.