السيطرة على حريق اندلع في سفينة حفر عملاقة بميناء ام قصر

وقال معاون مدير عام الشركة أحمد جاسم في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "حريقا نشب في الحفارة (أم قصر) والواقفة في منطقة الانتظار، وأن فرق الاطفاء التابعة للشركة القريبة من المكان توجهت سريعا للحفارة وسيطرت عليه".وأضاف أن "الحريق نشب في غرفة رئيس المهندسين دون غيرها، وأن الاضرار كانت باثاث الغرفة فقط، ولم تسجل أي اصابات".

وتابع أن "المؤشرات الاولية للحادث تشير بانه عرضي، وأن ادارة الشركة فتحت على الفور تحقيقا بالحادث".