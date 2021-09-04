مجلس الوزراء يوافق على اضافة تخصيصات مالية لهذه الفئة

بغداد - ياسين صفوان - وافق مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على إضافة تخصيصات إلى المديرية العامة لرعاية شؤون الناجيات الإيزيديات.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس الوزراء،وافق على تخصيص وزارة المالية خمسمئة مليون دينار إلى المديرية العامة لرعاية شؤون الناجيات الإيزيديات التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021".