انت الان تتابع خبر الخلية تستعرض فعاليات وكالة الداخلية لشؤون الشرطة في أسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية من 26 اب لغاية 2 أيلول 2021 ، كانت كالأتي:
3. ضبط عجلات مطلوبة 44
4.تبرع بالدم 28
18. اصدار اجازات السوق 18565
19. اصدار سنوية السيارات 36917
1.حالات انسانية 15
2.فض المشاجرات 1371
3. ضبط عجلات مطلوبة 44
4.تبرع بالدم 28
5.انقاذ الغرقى 2
6.القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 187
7.القبض على متسولين 535
8.القبض على سراق 12
9.القبض على مخمورين 216
10.ضبط حزام ناسف 9
11. احالة متهمين الى المحاكم 206
12. ضبط اسلحة 64 كدس عتاد 2
13. ضبط اعتدة 1062
14. تنفيذ اوامر القبض 1585
15.القبض على ارهابي 26
16. ابطال مفعول عبوة ناسفة 4
17. طبع لوحات السيارات 31127
18. اصدار اجازات السوق 18565
19. اصدار سنوية السيارات 36917
20. القبض على عصابات مهمة 5
21.القبض على مطلقي العيارات النارية 6
22. الدكات العشائرية 4".