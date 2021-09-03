انت الان تتابع خبر الخلية تستعرض فعاليات وكالة الداخلية لشؤون الشرطة في أسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية من 26 اب لغاية 2 أيلول 2021 ، كانت كالأتي:

1.حالات انسانية 15

2.فض المشاجرات 1371

3. ضبط عجلات مطلوبة 44



4.تبرع بالدم 28

5.انقاذ الغرقى 2

6.القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 187

7.القبض على متسولين 535

8.القبض على سراق 12

9.القبض على مخمورين 216

10.ضبط حزام ناسف 9

11. احالة متهمين الى المحاكم 206

12. ضبط اسلحة 64 كدس عتاد 2

13. ضبط اعتدة 1062

14. تنفيذ اوامر القبض 1585

15.القبض على ارهابي 26

16. ابطال مفعول عبوة ناسفة 4

17. طبع لوحات السيارات 31127

18. اصدار اجازات السوق 18565



19. اصدار سنوية السيارات 36917

20. القبض على عصابات مهمة 5

21.القبض على مطلقي العيارات النارية 6

22. الدكات العشائرية 4".