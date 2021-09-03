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المنتخب الوطني يصل الدوحة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-03 | 13:59

المنتخب الوطني يصل الدوحة

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وصل المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، الى العاصمة القطرية الدوحة تحضيرا لخوض مباراته امام نظيره الايراني.

وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيان ورد للسومرية نيوز أن "طائرة الخطوط الجوية العراقية وصلت الى العاصمة القطرية الدوحة والمخصصة لنقل وفد المنتخب الوطني تحضيراً لخوض مباراته الثانية امام نظيره الايراني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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