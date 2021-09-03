المنتخب الوطني يصل الدوحة

وصل المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، الى العاصمة القطرية الدوحة تحضيرا لخوض مباراته امام نظيره الايراني.

وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيان ورد للسومرية نيوز أن "طائرة الخطوط الجوية العراقية وصلت الى العاصمة القطرية الدوحة والمخصصة لنقل وفد المنتخب الوطني تحضيراً لخوض مباراته الثانية امام نظيره الايراني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022".