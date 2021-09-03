رونالدو يحصل على جائزة موسوعة غينيس للارقام القياسية

وقاد النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا، منتخب بلاده لتحقيق انتصار درامي على حساب أيرلندا بنتيجة (2-1)، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022، مسجلًا هدفين ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 111 هدفًا.



ونشر رونالدو على صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورة له مع جائزة موسوعة جينيس، وعلق قائلا: "شكرًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومن الجيد دائمًا أن يتم الاعتراف بك على أنك محطم للأرقام القياسية العالمية، ودعونا نستمر في محاولة جعل الأرقام أعلى".

وسيغيب كريستيانو رونالدو عن مباراة البرتغال أمام قطر في المجر يوم السبت المقبل، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء أمام أيرلندا عقب احتفاله بتسجيله الهدف الثاني الذي أتى في الوقت بدل الضائع.

يذكر أن البرتغال تتصدر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيها صربيا.