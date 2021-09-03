تعرف على شخصية 'خابي لام' ابرز مشاهير 'التيك توك' وكيف اصبح نجما يتابعه 107 ملايين

بدأت القصة في ربيع عام 2020، حين فقد الشاب البالغ من العمر 21 عاما مصدر رزقه. وبدافع الملل، ولسد الفراغ، بدأ في تصوير مقاطع فيديو قصيرة ساخرة ومنتقدة.

وفي غضون بضعة أشهر، أصبح الشاب أحد أشهر المدونين في موقع "تيك توك" بمتابعين بلغ عددهم 107 ملايين!



شعبية لام الهائلة كانت استثنائية لعدة اعتبارات، لأنه يعمل بمفرده، وليس لديه من يعينه في الإنتاج والتسويق، ولم يلجأ إلى الترويج لنفسه بالإعلانات، ومع ذلك أصبح واحدا من مشاهير الإنترنت.

وتعد صفحة الإيطالي ذي الأصول السنغالية ثاني أكثر الصفحات شهرة في موقع "تيك توك". والمركز الأول كان من نصيب راقصة أمريكية تدعى، شارلي داميليو، تبلغ من العمر 17 عامًا، تتقدمه قليلا بـ 122 مليون شخص متابع.

وكانت هذه الصبية، أول شخصية مشهورة على الإنترنت تمكنت من تخطي 100 مليون مشترك في موقع "تيك توك".

وعلى الرغم من ذلك، فالشاب لام لديه كل الفرص لتجاوز الراقصة الأمريكية في عدد المتابعين والمعجبين. وفي الشهر الماضي زاد متابعوه بأكثر من 12 مليونا، في حين أن منافسته زاد جمهورها في نفس الفترة بمقدار 2 مليون فقط.

