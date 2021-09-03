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العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم تخص العمل الكمركي

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بغداد - ياسين صفوان - قال مدير الهيأة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي، ان العراق اجرى مباحثات ووقع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي تخص حركة التجارة وتوسيع العمل الكمركي.
وذكرت الهياة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الزبيدي اكد مناقشة معالجة الاجراءات المعقدة التي تخص اجازة الاستيراد والاتفاق على فتح منفذ جميمه الحدودي وتوسيع حركة الاستيراد في المنافذ الاخرى التي تربط البلدين".

ولفت البيان الى ان "الوفد الذي شارك بالتفاهم تمثل بوزير النقل ووزارة المالية متمثلة برئيس هيأة الكمارك".

واشار الزبيدي الى "وجود توجه وعزم لفتح افاق التعاون التجاري مع دول الخليج لتقوية الحركة الاقتصادية وتعظيم الموارد المالية للعراق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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