العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم تخص العمل الكمركي

وذكرت الهياة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الزبيدي اكد مناقشة معالجة الاجراءات المعقدة التي تخص اجازة الاستيراد والاتفاق على فتح منفذ جميمه الحدودي وتوسيع حركة الاستيراد في المنافذ الاخرى التي تربط البلدين".ولفت البيان الى ان "الوفد الذي شارك بالتفاهم تمثل بوزير النقل ووزارة المالية متمثلة برئيس هيأة الكمارك".

واشار الزبيدي الى "وجود توجه وعزم لفتح افاق التعاون التجاري مع دول الخليج لتقوية الحركة الاقتصادية وتعظيم الموارد المالية للعراق".

