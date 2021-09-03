انت الان تتابع خبر العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم تخص العمل الكمركي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال مدير الهيأة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي، ان العراق اجرى مباحثات ووقع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي تخص حركة التجارة وتوسيع العمل الكمركي.
وذكرت الهياة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الزبيدي اكد مناقشة معالجة الاجراءات المعقدة التي تخص اجازة الاستيراد والاتفاق على فتح منفذ جميمه الحدودي وتوسيع حركة الاستيراد في المنافذ الاخرى التي تربط البلدين".
ولفت البيان الى ان "الوفد الذي شارك بالتفاهم تمثل بوزير النقل ووزارة المالية متمثلة برئيس هيأة الكمارك".
واشار الزبيدي الى "وجود توجه وعزم لفتح افاق التعاون التجاري مع دول الخليج لتقوية الحركة الاقتصادية وتعظيم الموارد المالية للعراق".
ولفت البيان الى ان "الوفد الذي شارك بالتفاهم تمثل بوزير النقل ووزارة المالية متمثلة برئيس هيأة الكمارك".
واشار الزبيدي الى "وجود توجه وعزم لفتح افاق التعاون التجاري مع دول الخليج لتقوية الحركة الاقتصادية وتعظيم الموارد المالية للعراق".