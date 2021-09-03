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مشاهد خلابة وصور مبتكرة لعدد من اسواق وشوارع بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - بعدسة المصور / علي جاسم

وثقت كاميرا السومرية، صورا ومشاهد خلابة لعدد من اسواق وشوارع العاصمة بغداد.

والتقطت الصور من زوايا متعددة تظهر جمالية شوارع بغداد اثناء تجوال المواطنين وتسوقهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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