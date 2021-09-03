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انت الان تتابع خبر مشاهد خلابة وصور مبتكرة لعدد من اسواق وشوارع بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بعدسة المصور / علي جاسم
وثقت كاميرا السومرية، صورا ومشاهد خلابة لعدد من اسواق وشوارع العاصمة بغداد.
وثقت كاميرا السومرية، صورا ومشاهد خلابة لعدد من اسواق وشوارع العاصمة بغداد.
والتقطت الصور من زوايا متعددة تظهر جمالية شوارع بغداد اثناء تجوال المواطنين وتسوقهم.