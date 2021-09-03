ضبط مواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر الجنوبي

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط مواد كيميائية خطرة مخالفة للضوابط في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي.

وذكر بيان للهيأة ورد للسومرية نيوز، ان "هيأة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة مع جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من ضبط حاويتين تحتويان على مادة كيميائية خطره مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".



واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

