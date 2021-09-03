بالصور.. وفد منتخبنا الوطني يصل إلى مطار بغداد قبل الطيران الى الدوحة

وكان في استقبال وفد المنتخب في مطار بغداد الدولي كلٌ من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي، ورئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان والامين العام الهيأة التطبيعية محمد فرحان.وسيغادر وفد منتخبنا الوطني بتمام الساعة الثانية عشرة صباحاً من يوم الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة، تحضيراً لمواجهة منتخب إيران والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد خليفة الدولي ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخبنا الوطني قد عاد بنقطة ثمينة من ميدان كوريا الجنوبية بعد التعادل سلبيا في اولى مباريات مجموعته في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022.