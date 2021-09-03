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هل سيؤثر اجراء الانتخابات وتأخر موازنة 2022 على تأمين رواتب الموظفين.. برلماني يجيب

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، اليوم الجمعة، ان رواتب الموظفين والمتقاعدين للعام المقبل هي مؤمنة ولن يؤثر عليها موضوع تأخر تشريع الموازنة للعام 2022 الى حين تشكيل الحكومة المقبلة، مشددا على ان أنه لن يكون هنالك اي فراغ مالي في حال عدم تشريع الموازنة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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