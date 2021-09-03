انت الان تتابع خبر هل سيؤثر اجراء الانتخابات وتأخر موازنة 2022 على تأمين رواتب الموظفين.. برلماني يجيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، اليوم الجمعة، ان رواتب الموظفين والمتقاعدين للعام المقبل هي مؤمنة ولن يؤثر عليها موضوع تأخر تشريع الموازنة للعام 2022 الى حين تشكيل الحكومة المقبلة، مشددا على ان أنه لن يكون هنالك اي فراغ مالي في حال عدم تشريع الموازنة.

