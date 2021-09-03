المنافذ تعلن دخول 11 عجلة محملة بـ 'الطماطم' عبر منفذ الشلامجة

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تم تسهيل إجراءات دخول (11) عجلة الى البلاد محملة بمادة (الطماطم) عبر منفذ الشلامجة الحدودي".

واضافت انه "تم المباشرة بالإجراءات الرسمية داخل المنفذ من قبل الدوائر العاملة بإشراف مباشر من هيأة المنافذ الحدودية حسب التعليمات الصادرة خدمة للصالح العام".

