انت الان تتابع خبر المنافذ تعلن دخول 11 عجلة محملة بـ 'الطماطم' عبر منفذ الشلامجة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، دخول 11 عجلة محملة بـ "الطماطم" عبر منفذ الشلامجة الحدودي.
وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تم تسهيل إجراءات دخول (11) عجلة الى البلاد محملة بمادة (الطماطم) عبر منفذ الشلامجة الحدودي".
واضافت انه "تم المباشرة بالإجراءات الرسمية داخل المنفذ من قبل الدوائر العاملة بإشراف مباشر من هيأة المنافذ الحدودية حسب التعليمات الصادرة خدمة للصالح العام".
واضافت انه "تم المباشرة بالإجراءات الرسمية داخل المنفذ من قبل الدوائر العاملة بإشراف مباشر من هيأة المنافذ الحدودية حسب التعليمات الصادرة خدمة للصالح العام".