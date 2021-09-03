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برشلونة يعلن رحيل لاعبه 'المنبوذ'

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-03 | 07:36

برشلونة يعلن رحيل لاعبه

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أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، صوب بشكتاش التركي.
وأصدر النادي الإسباني بيانا أعلن فيه رحيل لاعبه البوسني إلى نظيره التركي حتى 30 حزيران/يونيو 2022، على سبيل الإعارة.

وأعلن النادي التركي على أنه سيدفع 2.75 مليون يورو نظير استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.


في وقت سابق تداولت عدد من وسائل الإعلام أن راتب لاعب الوسط يبلغ حوالي 10 ملايين يورو سنويا.

هذا ولم يشارك اللاعب في هذا الموسم رفقة برشلونة في أي لقاء بالدوري، ويستمر عقد لاعب خط الوسط مع النادي الكتالوني حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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