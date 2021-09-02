بدء جلسة مباحثات نيابية برئاسة الحلبوسي ونظيره الاردني

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم عقد جلسة مباحثات بين رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي والوفد النيابي الأردني".

ووصل رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، أمس الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار بغداد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.