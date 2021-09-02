انت الان تتابع خبر بدء جلسة مباحثات نيابية برئاسة الحلبوسي ونظيره الاردني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقد في مجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعا نيابيا برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونظيره الأردني عبد المنعم العودات.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم عقد جلسة مباحثات بين رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي والوفد النيابي الأردني".
ووصل رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، أمس الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار بغداد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.