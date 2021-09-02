مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث سير في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث سير في محافظة الديوانية.

وقالت المديرية في بيان، إن "حادثاً مرورياً مؤسفاً وقع في الديوانية اودى بوفاة شخصين واصابة ثمانية أشخاص".

وأضافت أن "الحادث وقع في قضاء غماس (طريق الحمزة) قرب محطة الكهرباء بين مركبتين المركبة الأولى/ كيا سورنتو أبيض اللون والمركبة الثانية/ نوع هونداي النترا ماروني اللون"، مشيرة الى أن "سبب الحادث الاجتياز الخاطئ والسرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق السيارة نوع كيا سورنتو".