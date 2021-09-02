منتخبنا الوطني يتوجة الى قطر تحضيرا لمواجهة ايران

توجه وفد منتخبنا الوطني، اليوم الخميس، مغادرا العاصمة الكورية سيئول إلى قطر تحضيراً لمواجهة ايران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وفد منتخبنا الوطني غادر كوريا الجنوبية متوجها الى قطر للتحضير لمواجهة المنتخب الايراني ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم في قطر 2022".



وكان منتخبنا الوطني قد حصل على نقطة ثمينة من لقائه مع الشمشون الكوري في المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة الكورية سيئول.

