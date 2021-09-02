انت الان تتابع خبر منتخبنا الوطني يتوجة الى قطر تحضيرا لمواجهة ايران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-02 | 19:44
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توجه وفد منتخبنا الوطني، اليوم الخميس، مغادرا العاصمة الكورية سيئول إلى قطر تحضيراً لمواجهة ايران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وفد منتخبنا الوطني غادر كوريا الجنوبية متوجها الى قطر للتحضير لمواجهة المنتخب الايراني ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم في قطر 2022".
وكان منتخبنا الوطني قد حصل على نقطة ثمينة من لقائه مع الشمشون الكوري في المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة الكورية سيئول.
وكان منتخبنا الوطني قد حصل على نقطة ثمينة من لقائه مع الشمشون الكوري في المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة الكورية سيئول.
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