انت الان تتابع خبر 'التحالف العربي' يعلن إحباط هجوم على جنوب السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أنه أحبط هجوما بطائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن واستهدف جنوب المملكة.