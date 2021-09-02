انت الان تتابع خبر 'التحالف العربي' يعلن إحباط هجوم على جنوب السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أنه أحبط هجوما بطائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن واستهدف جنوب المملكة.
وأفاد التحالف، في بيان نقلته وكالة "واس"، بأن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها القوات الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير.
واتهم التحالف إن القوات الحوثية باتخاذ "محاولات عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مضيفا "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".