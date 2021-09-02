المالية تباشر باطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول

بغداد - ياسين صفوان - باشرت وزارة المالية / هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيلول الجاري.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365 ان "الوزارة أكدت على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني".



واضاف ان " الوزارة دعت كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

