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تصريحات الكاظمي بشأن الانتخابات وملف السفراء في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي يدعو وسائل الإعلام لتثقيف المواطنين على الإقبال الواسع بالانتخابات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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