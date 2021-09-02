انقسام في كركوك بين المكونات.. التركمان يشكون من التهميش وسلب المناصب،، والكرد يتحدثون عن غبن في الحقوق.

بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي يدعو وسائل الإعلام لتثقيف المواطنين على الإقبال الواسع بالانتخابات.

انت الان تتابع خبر تصريحات الكاظمي بشأن الانتخابات وملف السفراء في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية