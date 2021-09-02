انت الان تتابع خبر تصريحات الكاظمي بشأن الانتخابات وملف السفراء في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي يدعو وسائل الإعلام لتثقيف المواطنين على الإقبال الواسع بالانتخابات.
انقسام في كركوك بين المكونات.. التركمان يشكون من التهميش وسلب المناصب،، والكرد يتحدثون عن غبن في الحقوق.
حراك لتمرير قائمة السفراء قبل انتهاء عمر البرلمان.. والاخير يقطع رواتب الاعضاء المتغيبين بهدف اكمال النصاب.
بغداد والرياض توقعان اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري،، وطهران تواصل تخفيض تصدير الغاز لمحطات الطاقة.
حراك لتمرير قائمة السفراء قبل انتهاء عمر البرلمان.. والاخير يقطع رواتب الاعضاء المتغيبين بهدف اكمال النصاب.
بغداد والرياض توقعان اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري،، وطهران تواصل تخفيض تصدير الغاز لمحطات الطاقة.