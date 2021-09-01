انت الان تتابع خبر إحذروا اللحوم المصنعة تسبب السرطان! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد تقرير نشره موقع "بوابة أخبار اليوم"، بأن الدراسات أكدت أن اللحوم المصنعة ومنها "اللانشون" تشكل خطرا كبيرا على الاستهلاك البشري وقد تسبب الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأضاف التقرير أن اللانشون يحتوي على نسبة عالية من نترات الصوديوم، الأمر الذي يجعله من مسببات تدمير الكبد، لأن مادة النترات تتحول إلى نيتريت، وهي مواد مؤكسدة تدمر الكبد.



وأكد الخبراء أن اللانشون قد يسبب أيضا التسمم الغذائي، وذلك بسبب البكتيريا الموجودة في اللحوم المصنعة.

وأشاروا إلى أن الدراسات كشفت أنه بعد فترة من تناول النيتريت يصاب الشخص بسرطان المعدة والقولون والبنكرياس، وأيضا قد يصاب الشخص بالتهابات جلدية.

وكشفت الدراسات أيضا أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادي، الموجودة في اللحوم المصنعة تسبب النغزات القلبية وتكون عبارة عن آلام صدرية حادة.

كما تتفاعل هذه المواد مع الأحماض الأمينية الأساسية الموجودة في الجسم، وتؤدي إلى الإصابة بالصداع والتعرق الشديد والغثيان.