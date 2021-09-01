إحباط تفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية في إحدى المحافظات

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن إحباط عملية تفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة بابل.



وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية تفجير احد ابراج الطاقة الكهربائية بواسطة اربع عبوات ناسفة، كانت موضوعة على ركائز البرج في ناحية الاسكندرية بمحافظة بابل".

وأضافت أنه "تم الاتصال بلجهد الهندسي العائد الى شرطة محافظة بابل لغرض تفكيك العبوات".