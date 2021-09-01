'اوبك+' توافق على سياسة الانتاج الحالية وتحدد مقدار الزيادة التدريجية

وقال المندوبون، إن "وزراء النفط في دول أوبك+ اتفقوا على مواصلة تعزيز الإمداد الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا".

واستغرقت محادثات اللجنة عبر الإنترنت أقل من ساعة، حيث تعد واحدة من أسرع الاجتماعات للتحالف، وتختلف كثيراً عن المفاوضات المطولة التي شوهدت في اجتماع التحالف السابق في تموز.



ومع تعافي أسعار النفط الخام من الركود الذي شهدته في منتصف اب وتوقعات تناقص المعروض، ليس لدى المجموعة سبب كبير لتغيير الجدول الزمني المحدد للزيادات الشهرية التدريجية في العرض.