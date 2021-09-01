الامن الوطني يحبط عملية ارهابية في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الامن الوطني في محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، عن احباط عملية ارهابية في حي الجمعية بمدينة تكريت.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها تمكنت من إحباط عملية إرهابية في حي الجمعية داخل مدينة تكريت بواسطة عبوة لاصقة كانت مزروعة داخل عجلة احد المواطنين يعمل "محامي" نوع العجلة "توسان أبيض اللون موديل ٢٠١٩" عبارة عن "رأس تفجير مربوطة بهاتف نقال".



واضافت انه "تم تفكيكها واتلافها من قبل مفارز الامن الوطني وخبير قسم مكافحة متفجرات شرطة صلاح الدين".

