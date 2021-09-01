انت الان تتابع خبر الكهرباء والانتخابات والتجنيد الالزامي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكشف عن شبكة متداخلة من المسؤولين تحاول تزوير الانتخابات،، والحكومة تتعهد باجراء عملية اقتراع نزيهة.
= الشيوعي العراقي يتمسك بقرار الانسحاب،، وتحذير من استغلال اموال الدولة في الحملات الانتخابية.
= الخدمة الالزامية في طريقها الى العودة.. ودعوات لاستثمار طاقات الشباب في تشغيل المعامل بدلا من عسكرتهم.
= مجددا.. ازمة الكهرباء تتفاقم.. ايران تخفض امدادات الغاز.. ومنظومة الطاقة تتعرض للخطر.
= الخدمة الالزامية في طريقها الى العودة.. ودعوات لاستثمار طاقات الشباب في تشغيل المعامل بدلا من عسكرتهم.
= مجددا.. ازمة الكهرباء تتفاقم.. ايران تخفض امدادات الغاز.. ومنظومة الطاقة تتعرض للخطر.