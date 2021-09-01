الكهرباء والانتخابات والتجنيد الالزامي في نشرة السومرية

= الشيوعي العراقي يتمسك بقرار الانسحاب،، وتحذير من استغلال اموال الدولة في الحملات الانتخابية.

= الخدمة الالزامية في طريقها الى العودة.. ودعوات لاستثمار طاقات الشباب في تشغيل المعامل بدلا من عسكرتهم.



= مجددا.. ازمة الكهرباء تتفاقم.. ايران تخفض امدادات الغاز.. ومنظومة الطاقة تتعرض للخطر.