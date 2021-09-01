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بحوزتهما كميات كبيرة من الحشيشة.. مكافحة المخدرات تقبض على متهمين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كمية كبيرة من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على متهمين اثنين بحوزتهما "٣ كغم" من مادة الحشيشة المخدرة في محافظة البصرة".

واضافت انه "تمت إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية "28 مخدرات".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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