بحوزتهما كميات كبيرة من الحشيشة.. مكافحة المخدرات تقبض على متهمين

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على متهمين اثنين بحوزتهما "٣ كغم" من مادة الحشيشة المخدرة في محافظة البصرة".

واضافت انه "تمت إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية "28 مخدرات".

