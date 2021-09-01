انت الان تتابع خبر بحوزتهما كميات كبيرة من الحشيشة.. مكافحة المخدرات تقبض على متهمين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كمية كبيرة من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على متهمين اثنين بحوزتهما "٣ كغم" من مادة الحشيشة المخدرة في محافظة البصرة".
واضافت انه "تمت إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية "28 مخدرات".
واضافت انه "تمت إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية "28 مخدرات".