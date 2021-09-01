انت الان تتابع خبر بينها العراق.. حصيلة ميداليات الدول العربية في الألعاب البارالمبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوجت البطلة العالمية روعة التليلي فجر اليوم الأربعاء، بالميدالية الذهبية لمسابقة رمي القرص (F41)، بعد أن سجلت النجمة التونسية رمية بلغت 37.91 متر، وهي الميدالية الذهبية الثانية لها دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والثالثة لبلادها.وحطمت التليلي الرقم القياسي العالمي والرقم القياسي البارالمبي في رمي القرص في صنفها.

وتتربع تونس على عرش صدارة الدول العربية في الترتيب العام وبعدد الميداليات الذهبية، بعد منافسات اليوم التاسع للدورة، ويليها الأردن في المركز الثاني بعدد الميداليات الذهبية، ومن ثم الجزائر في المركز الثالث.

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، بعد منافسات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، من حيث الميداليات الذهبية:



1- تونس - 8 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، و4 فضية، وبرونزية واحدة).

2- الأردن – 4 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، وبرونزية واحدة).

3- الجزائر – 7 ميداليات (ميدالية ذهبية واحدة، وفضيتان، و4 ميداليات برونزية).

4- مصر – 6 ميداليات (4 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

5- المغرب – 3 ميداليات (ميدالية فضية، وميداليتان برونزيتان).

6- العراق - ميداليتان (ميدالية فضية واحدة، وميدالية برونزية).

7- الكويت - ميدالية فضية واحدة.

8- السعودية - ميدالية برونزية واحدة.

9- سلطنة عمان - ميدالية برونزية واحدة.

10- الإمارات - ميدالية برونزية واحدة.