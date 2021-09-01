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رسميا.. بواتنج لاعب ليون حتى عام 2023

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-01 | 15:51

رسميا.. بواتنج لاعب ليون حتى عام 2023

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أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع المدافع الألماني جيروم بواتنج، في صفقة انتقال حر.
ووقع بواتنج على عقد يستمر حتى صيف 2023 مع النادي الفرنسي، ليبدأ خطوة جديدة في مشواره، بعد عشر سنوات قضاها في صفوف بايرن ميونخ الألماني.

ويعد المدافع الألماني سادس صفقات ليون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وسبق جيروم بواتنج في الالتحاق بالنادي الفرنسي، كل من شيردان شاكيري قادما من ، وإيمرسون بالميري "استعارة من "، وداميان دا سيلفا مدافع رين، وهنريكي لاعب فاسكو دا جاما البرازيلي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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