منتخب العراق يختتم تحضيراته لمواجهة كوريا يوم غد (صور)

وخاضَ لاعبو منتخبنا الوطني الحصة التدريبية الأخيرة، اليوم الأربعاء، على استاد سيئول كأس العالم، الملعب الرسمي لمباراة يوم غد.

وسيغيبُ اللاعبان (سعد ناطق وهمام طارق) عن مباراة منتخب كوريا الجنوبية بسبب البطاقات الملونة، بينما سيغيب اللاعب (صفاء هادي) الذي تعرض لإصابةٍ في تدريبات يوم أمس، وتم تشخصيه من قبل طبيب المنتخب بالرنين بأنه مصابٌ بكدمةٍ في أسفل عظم الفخذ، وسيغيبُ بشكلٍ رسمي عن مباراة كوريا الجنوبية.