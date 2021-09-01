بغداد.. اعتقال متهم بالإرهاب وتفكيك عبوتين ومعالجة رمانات هجومية

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "ضمن الفعاليات الاستباقية التي تنفذها قطعات قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية لملاحقة عصابات داعش، وتجفيف منابع الإرهاب، وبتنسيق عالٍ مع استخبارات عمليات بغداد تمكنت مفرزة من دائرة أمن بغداد مع قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له جنوبي بغداد".وأشارت إلى "تمكن قوة من اللواء (59) الفرقة السادسة من ضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، في قضاء الطارمية شمالي بغداد".

وتابع البيان، أن "قوة من استخبارات فرقة المشاة السابعة عشرة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع خبراء مكافحة المتفجرات (صقر بغداد)، تمكنت من ضبط ومعالجة (4) رمانات هجومية ورمانتين دخانية، وجهاز اتصال، ومواد مختلفة، تم ضبطها داخل دار أحد المتهمين الملقى القبض عليهم في جنوبي بغداد".

