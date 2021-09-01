شاب ينقذ طفلا من موت محقق (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تداولت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر، فيديو للحظة قيام شاب بإنقاذ طفل مصعوق وملقى إلى جوار عمود كهرباء في قرية المنير في مركز مشتول السوق بالشرقية.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي لطفل يدعى رضا، لحظة صعقه إثر لمس عمود كهربائي وتجمده في مكانه، وهو ما لاحظه المارة سريعا وحاولوا إنقاذه.

وخرج من الفيديو المصور من إحدى كاميرات المراقبة صوت الرجل الذي هرع لإنقاذ الطفل وهو يردد: "مافكرتش".

وقال الشاب بطل الفيديو الذي أنقذ الطفل ويدعى محمد إبراهيم عيد: "كنت في مكان الحادث ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أركض لإنقاذ الطفل دون تفكير"، مضيفا: "مافكرتش، وماختش قرار أعمل إيه".

ويتابع: "كأن مخي كان عطلان وتدخلت بكل قوتي حتى لا تجمدني الكهرباء، لكن الغريب أنه لم يكن في جسد الطفل ماس كهربائي ولم أشعر بأي كهرباء حين انتشلته".

ويضيف محمد أنه من حكمة ربنا، مرت ممرضة بالصدفة، تدعى هاجر أسامة، لحظة إنقاذ الطفل، والتي بدورها أجرت الإسعافات الأولية له بصدمات القلب ما ساعده على تخطي الأزمة.

وأشار الشاب الذي أنقذ الطفل إلى أنه قبل أيام لاحظ الأهالي وجود ماس كهربائي في العمود الذي صعق الطفل، مضيفا: "أي حد يلمسه كان بيشعر بوخز بسيط"، مؤكدا أنه تم إبلاغ شركة الكهرباء لإصلاحه والتي استجابت على الفور.