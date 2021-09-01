الكاظمي: لن نقبل بأن تَحكُم العراق دولة أخرى

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"الخليج 365" من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء الحرص على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي تدخل .. مشددا بالقول "لا يمكن بأي حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى".

وقال الكاظمي في كلمة خلال ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته في بغداد اليوم لقد "نجحنا في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكانت أصداؤه كبيرة محلياً وإقليمياً وعالمياً". وقال ان "هدفنا قبل كل شيء مراعاة مصلحة العراق، وهذا لا يعني أن يكون على حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية والإقليمية بل على وفق المصالح المشتركة".



وشدد على ضرورة عودة العراق بنحو يليق باسمه وتأريخه الكبير، الذي يمثل مهد الحضارات.

يشار الى ان بغداد كانت قد احتضنت السبت الماضي مؤتمر التعاون والشراكة الاقليمي بمشاركة زعامات وقيادات 9 من دول الاقليم وخارجه حيث اكدت في بيانها الختامي على ضرورة توحيد الجهود الاقليمية والدولية بما ينعكس ايجابا على استقرار المنطقة وأمنها مشيدة بالجهود الدبلوماسية العراقية للوصول الى ارضية من المشتركات مع المحيطين الاقليمي والدولي.

واضافت ان احتضان بغداد لهذا المؤتمر دليل واضح على اعتماد العراق سياسة التوازن والتعاون الايجابي في علاقاته الخارجية.. مؤكدة دعمها

لجهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة واجراء الانتخابات الممثلة للشعب العراقي.

احترامٌ متبادل

وشدد بالقول "حرصنا على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي تدخل فلا يمكن بأي حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى، كما لا يمكن عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما نعمل عليه عبر توطيد علاقات التعاون المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة".

واشار الى انه "ليس غريباً أن يكون هنالك تنافس بين الفرقاء السياسيين ولكن من الغريب والمعيب أن يمسّ هذا التنافس العراق وشعبه. لن نجامل على حساب الوطن مهما كان الثمن".

يشار الى ان الساحة العراقية تشهد تنافسا بين الولايات المتحدة وايران يهدد في كثير من الاحيان أمن وأستقرار العراق الذي تؤكد حكومته باستمرار رفضها لان يكون ساحة للصراعات الخارجية او الاعتداء على الاخرين.

مكافحة الفساد

واكد الكاظمي ان حكومته تخطو في الاتجاه الصحيح وبثبات نحو مكافحة الفساد وحققت تقدماً كبيراً في هذا الملف رغم التدخلات السياسية.

واوضح انه للملف الخدمي أيضاً حصة مهمة من البرنامج الحكومي "ونحن ننجز ما وعدنا بإنجازه" كما قال بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تابعته "ايلاف".

المشاركة في الانتخابات

وبين الكاظمي انه لم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى أسابيع قليلة، وكل الأوضاع مهيأة لإجراء العملية الانتخابية المبكرة "ونتطلع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة فيها".

وحثّ المواطنين على المشاركة في الانتخابات من قبل الفعاليات الاجتماعية أمر في غاية الأهمية فانحسارالمشاركة بالانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة.

ووصف عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات بالخطوة الجيدة التي أضافت زخماً للانتتخابات .. داعيا كل المقاطعين إلى العودة والمشاركة في الانتخابات.

وكانت عدة قوى عراقية قد اعلنت مؤخرا مقاطعتها للانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الاول أكتوبر المقبل من ابرزها المنبر العراقي بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي والحزب الشيوعي العراقي وجبهة الحوار الوطني بزعامة السياسي السني صالح المطلك اضافة الى حركة وعي برئاسة صلاح العرباوي.

صندوق الأجيال

واشار رئيس الوزراء العراقي الى الاستمرار في العمل على تفعيل صندوق الأجيال المقبلة، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وأحفادنا.

واكد قائلا "نريد أن نؤمّن مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة".

وقال "توارثنا الثروة النفطية من آبائنا، والمفترض أن نطور هذه التركة العظيمة، لا أن نستنزفها فقط، ونحرم الأجيال القادمة من خيراتها".

يشار الى ان صندوق الاجيال سيمول من من الفوائض المالية أو الفائض الاقتصادي الرسمي للبلاد والذي أساسه اليوم بعض عوائد النفط .

والصندوق سيكون مصدر ادخارات مرغوبة يتولى الجيل الحالي من ادارة استثماراتها لمصلحة الجيل المقبل وهو ما يطلق عليه التنمية المستدامة" وهو يعتبرالركيزة الاستثمارية التي تحقق مبدأ الانتفاع المتعاقب من الثروات بين الاجيال من الحاضر الى المستقبل.

