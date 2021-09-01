قضايا إنسانية في مكتب رئيس الوزراء العراقي

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"الخليج 365" من لندن: منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية قبل 15 شهرا ومصطفى الكاظمي يتابع قضايا العراقيين الانسانية وخاصة ما يتعلق منها بالاطفال والفقراء. حيث يقوم شخصياً بمتابعة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها واستقبال العديد منهم بمكتبه او زيارتهم بمنازلهم في مختلف مدن البلاد.

ولا يمر اسبوع الا ويتم الكشف عن حالات انسانية لمواطنين بادر الكاظمي على انهاء وحل مشاكلهم بعد لجوئهم اليه بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية اوبدوره بادر باصدار توجيهات وأوامر بمتابعتها وتذليلها برغم تعددها وتجاوزها المئات من الحالات كما ابلغ مصدر مقرب منه "ايلاف"الثلاثاء .. وهنا نماذج أخيرة منها.



طفلة مصابة بالعمى الولادي

وخلال الساعات الاخيرة وحدها فقد شهد مكتب الكاظمي استقباله لطفلة مصابة بالعمى الولادي ولعسكري سابق بترت ساقه في احدى المعارك وطالبة تعاني العوز وتساعد عائلتها وشقيقها المريض لكنها تثابر على دراستها.

فقد استقبل الكاظمي أمس الاثنين الطفلة نرجس ثائر كاظم من سكنة مدينة الصدر شرقي بغداد المصابة بالعمى الولادي حيث وجّه بتحمل نفقات علاجها كونها تفتقد للمعيل.

كما اصدر توجيها للأجهزة المختصة بالتحقيق في أسباب تأخر علاج الطفلة وتلبية احتياجها طبقاً لحقها في نيل الرعاية الصحية حيث كان قد التقى بها ووالدتها قرب مرقد الامامين الكاظمين في بغداد السبت الماضي لدى زيارته للمنطقة رفقة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.



فتاة التوك توك

كما كشف محافظ واسط الجنوبية امس عن تكريم الكاظمي لطالبة في المرحلة المنتهية من الدراسة الاعدادية تدعى سارة محمد من مدينة الكوت عاصمة المحافظة تثمينا لتميزها دراسيا باهدائها سيارة بعد ان لاحظ رئيس الوزراء صورة لها على شبكات التواصل الاجتماعي وهي تستقل دراجة والدها التوك توك "الستوتة" كما يسميها العراقيون خلال ذهابها الى مركزها الامتحاني وهي تراجع احد كتب موادها الامتحانية تحت شمس البلاد الحارقة.

وعلى الفور وجه الكاظمي بتكريم الطالبة بسيارة خاصة مع معالجة شقيقها الاصغرالذي يعاني من مرض يُرهق علاجه عائلته ماديا.

واليوم قام وفد رسمي بزيارة ميدانية إلى أُسْرة الطالبة سارة حسين في محافظة واسط من أجل الوقوف على احتياجات أُسرتها حيث اشاد بروح التحدي التي تحلت بها وإصرارها على التفوق في دراستها على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها. واطلع الوفد على الحالة الصحية لشقيقها من أجل تكليف وزارة الصحة للإشراف على علاجه وتقديم الرعاية الطبية والصحية.



عسكري مقطوع الساق

كما استقبل الكاظمي بمكتبه الاربعاء الماضي عسكريا سابقا هو احمد عادل الربيعي من منطقة الزعفرانية في بغداد وهو احد الجنود الذي يعاني من بتر في الساق اصيب بها اثناء الحرب ويشكو من تأخير معاملته التقاعدية ولديه حاليا محل في خاضع لازالة التجاوزات يعتمد عليه في معيشته.

وقد وجه الكاظمي فورا بمتابعة معاملته والاسراع بانجازها كما تكفّل بدفع ايجار السكن المتأخر للجندي وأوعز الى الجهات المعنية بايقاف تهديم تجاوزات الفقراء لحين ايجاد البديل المناسب لهم.

طفل السرطان

ومن اللفتات الانسانية الاخرى تلبية الكاظمي في 29 أيار مايو الماضي رغبة طفل مصاب بالسرطان للعب كرة القدم معه.

وقد استقبل الكاظمي الطفل حسين علاء مع عائلته في القصر الحكومي واستجاب لرغبته حيث كان من بين الأطفال الذين اطلع على أحوالهم وتلقيهم الرعاية خلال زيارة سابقة الى مستشفى الأطفال في العاصمة.

وكان الطفل قد أبدى رغبته بلقاء الكاظمي الذي عبّر بدوره عن تطلعه لذلك ودعمه للطفل في حربه مع المرض الخبيث وشدّ من عزيمته في مقاومته مؤكدا على ضرورة ان يحظى جميع العراقيين بالرعاية الصحية المثلى.

رعاية الأيتام

كما كان للاطفال اليتامى نصيب من الرعاية حيث استقبل الكاظمي في القصر الحكومي في نيسان ابريل الماضي مجموعة منهم على مأدبة رمضانية حيث تناول معهم الافطار واطلع على احوالهم ومستوى رعايتهم وقدم الهدايا لهم.

إعفاء قائد عسكري من منصبه

ومن الحالات الانسانية الاخرى ايضا وعقب تداول وسائل التواصل الاجتماعي في الثالث من آب أغسطس عام 2020 شريط فيديو لمراهق وهو يتعرض لتعذيب من قبل عناصر في القوات الامنية خلال مشاركته بتظاهرات احتجاج قرب ساحة التحرير وسط بغداد وتمّت تعريته والطلب منه وصف جسد أمه قبل الاعتداء عليه بشكل مروع فقد استقبله الكاظمي بمكتبه مستمعا منه مباشرة تفاصيل قضيته.

وقد أمر رئيس الوزراء على الفور بإجراء تحقيق في الحادث أسفر عن اعفاء قائد قوّات حفظ النظام اللواء الركن سعد خلف بدر من منصبه بعد ساعات من إنتهاء التحقيق في الواقعة التي أثارت غضبًا شعبيا واسعًا في البلاد.



احتياجات عائلات الضحايا

ولم تقتصر متابعات الكاظمي على استقبال المعوزين والمرضى والمعانين من المشلكل في مكتبه شخصيا وانما الانتقال الى المدن خارج العاصمة لتفقد عائلات ضحايا العمليات الارهابية والحرائق وعنف المليشيات وعائلاتهم ومواساتهم.

وخلال هذه الزيارات يعزي رئيس الوزراء العائلات في منازلها بفقدان احبتها ويوجه السلطات بالاسرع في انجاز معاملات تعويضها وارسال الجرحى الى خارج البلاد للعلاج على نفقة الدولة.

لا أعداء

وتسلّم الكاظمي وهو من مواليد بغداد عام 1967 رئاسة الحكومة العراقية في الثامن من أيار مايو عام 2020 إثر اجماع للقوى السياسية على اختياره فيما كانت البلاد تواجه خطر حرب أهلية تحت رئاسة عادل عبد المهدي لحكومتها السابقة اثر اتساع حركة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة ومحافظات البلاد الوسطى والجنوبية ضد فساد الطبقة السياسية وسوء ادارتها والنقص في الخدمات العامة والهيمنة الايرانية على مقدرات العراق اسفرت مواجهات المليشيات والقوات الامنية لها بالرصاص الحي عن مقتل 560 متطاهرا وحوالي 21 الف جريحا من الطرفين بحسب أرقام رسمية.

ويقول سياسي مقرب من رئيس الوزراء العراقي تعليقا على ادارته للدولة في اصعب ظروف سياسية وأمنية واقتصادية تواجهها "للكاظمي شخصية لا تعادي أحداً صاحب عقلية براغماتية ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية وأخرى جيدة مع اللاعبين الدوليين المؤثرين على الساحة الاقليمية والدولية".