الحكيم: التوافقية المعطلة وفساد الصفقات عطلت إصلاح النظام السياسي

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الثلاثاء، أن التوافقية المعطلة وفساد الصفقات المشبوهة عطلت جهود إصلاح النظام السياسي.

وقال الحكيم خلال الاعلان الرسمي للتحالف، إن "المراحل الإنتقالية التي مرت بها العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ قد إنتهت وبوصلة الأولويات تغيرت وجيلنا الشبابي اليوم أصبح أكثر وعيا ومسؤولية".

وأضاف "أننا بحاجة الى عقد إجتماعي وسياسي يمكن العراقيين من بناء الدولة وإختيار الحكومة والجميع اليوم يريد تأسيس دولة غير خاضعة للإرادات الإقليمية ولا تتكبر على شعبها".

ولفت الحكيم الى أن "التوافقية المعطلة وفساد الصفقات المشبوهة عطلت جهود إصلاح النظام السياسي ونحن اليوم أمام مشهد ومرحلة سياسية جديدة ومعطيات إقليمية ودولية مختلفة"، مؤكداً "ما عاد العراق بوابة يدخلها الآخرون من دون إستئذان ولا أرضاً بلا سيادة".